Раритетная шифровальная машина Enigma ушла с молотка за $232 тысячи

Изначально за лот планировалось выручить от 50 до 70 тыс фунтов (около $95 тыс.), однако его финальная стоимость превзошла самые смелые ожидания, передает Lenta.ru со ссылкой на NBC News.

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Новый обладатель, пожелавший сохранить анонимность, оценил Enigma в 149 тыс. фунтов (примерно $232 тыс.). Организатор связывает повышенный интерес с отличным состоянием образца.

Портативная шифровальная машина Enigma была запатентована в 1919 году и использовалась сначала в коммерческих и военных целях во многих странах мира. Особенно широкое распространение устройство, которое позволяло отправлять засекреченные сообщения, получило в нацистской Германии во время Второй мировой войны. Алгоритм шифрования Enigma впервые был раскрыт в 1938 году, после чего немецкие инженеры усложнили конструкцию.

Над дешифровкой генерируемых Enigma сообщений работали многие математики мира. Первое устройство, позволяющее читать код, перед Второй мировой собрали поляки. Позже для дешифровки были разработаны электронно-механические машины Bombe, в создании которых принимал активное участие английский математик Алан Тьюринг. Ученый позднее применил свои наработки при сборке "Колосса" - одной из первых электронно-вычислительных машин в мире.

В общей сложности было выпущено около 100 тыс. машин Enigma. Однако большинство из них было уничтожено в 1940-1945 годах, поскольку операторам было приказано выводить их из строя, чтобы устройства не достались войскам противника.

Похожий экземпляр, но в несколько худшем состоянии, был украден из британского музея Bletchley Park в 2000 году. Спустя несколько месяцев экспонат удалось вернуть, однако без трех шифровальных колес. 57-летний житель Дерби, попытавшийся продать колеса через месяц после возвращения экспоната на законное место, был арестован.