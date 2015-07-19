На Волынь налетел ураган: деревья повалены, более 40 населенных пунктов остались без света
11:59, 19 июля 2015Общество
3648 0
На Волыни обесточено 42 населенных пункта, упало около 50 деревьев, которыми травмировано 7 человек.
Обесточено 42 населенных пункта / УНИАН
В ночь с 18 на 19 июля на Волыни в результате осложнения погодных условий (сильные осадки в виде дождя, шквалистые порывы ветра до 25 м/с) вследствие срабатывания автоматики защиты линий электропередач на территории области обесточено 42 населенных пункта.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Читайте такжеВ Польше ураган повалил деревья и сорвал крыши домов (фото, видео)
В с. Свитязь Шацкого района Волынской области в результате шквалистых порывов ветра на территории палаточного городка турбазы упали около 50 деревьев, которыми травмированы 7 человек, из них 1 человек в состоянии средней тяжести госпитализирован.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter