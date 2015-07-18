Несколько сотен человек поднялись сегодня на Говерлу

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на руководителя Общественного института аналитики из Ивано-Франковска Виталия Перевизныка.

По его словам, эта патриотическая акция юбилейная, ведь 25 лет назад, в день принятия декларации, 16 июля 1990 года, по инициативе Народного руха Украины состоялось первое торжественное восхождение на наивысшую вершину украинских Карпат.

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Много лет такая акция была традиционной, особенно массовой во времена президентства Виктора Ющенко – тогда в ней принимали участие по несколько тысяч человек.

В этом году в восхождении приняли участие представители различных областей Украины. Его организаторы – ивано-франковское региональное отделение Ассоциации городов Украины, Общественный институт аналитики, Туристско-краеведческий союз –призвали граждан принять участие в такой патриотической акции.