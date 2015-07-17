В Николаевской области на АЗС горели бензовозы
В селе Конецполь Первомайского района Николаевской области на автозаправке по улице Гагарина горели 3 бензовоза.
Как сообщили в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, сигнал о пожаре поступил сегодня в 11.29.
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В результате пожара с ожогами ног в Первомайскую центральную районную больницу был доставлен мужчина 1985 года рождения.
На месте спасатели выяснили, что возгорание возникло на грузовых автомобилях-цистернах ГАЗ-53, ГАЗ-52 и МАЗ с полуприцепом.
"Чтобы предотвратить взрыв, спасатели подали два водяных ствола на охлаждение цистерн, в которых находился бензин. С помощью пенного и двух водяных стволов ликвидировали возгорание автомобилей", - сообщили в ГУ ГСЧС области.
Огнем сильно повреждены все три бензовоза.
В 11.58 пожар был ликвидирован. Причину возгорания устанавливают специалисты.