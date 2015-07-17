Выходные порадуют украинцев долгожданной жарой

В большинстве областей будет царить сухая погода, лишь в субботу на востоке, а в воскресенье на севере местами пройдут локальные грозовые дожди. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части будет преобладать сухая погода, лишь в воскресенье возможны локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 15-20 тепла, днем ​​27-32 градуса тепла.

В северных областях в субботу - без осадков, в воскресенье - местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 14-19 тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14-20 тепла, днем ​​25-30 градусов тепла.

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В восточных областях в субботу - местами небольшой дождь, в воскресенье - в основном сухо. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью 15-20 тепла, днем ​​27-32 градуса тепла.

В Киеве в субботу ожидается сухая погода, в воскресенье местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 15-18 градусов тепла, днем ​​в субботу 26-28 тепла, в воскресенье 28-30 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.