Рада создала ВСК по расследованию обстоятельств конфликта на Закарпатье

За это решение проголосовали 287 народных депутатов из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

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Председателем ВСК назначен народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Николай Паламарчук.

В состав комиссии вошли: от "Блока Петра Порошенко" - Валерий Пацкан, Сергей Каплин, от "Народного фронта" - Андрей Тетерук и Антон Геращенко, от "Оппозиционного блока" - Михаил Папиев, от "Взаимопомощи" - Тарас Пастух, от Радикальной партии - Игорь Мосийчук, от "Батькивщины" - Иван Крулько, от группы "Воля народа" - Юрий Шаповал, от группы "Возрождение" - Дмитрий Святаш.