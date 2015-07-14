Львовская милиция утверждает, что взрывы на участковых пунктах не связаны с событиями в Мукачево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время брифинга во Львовском городском совете начальник Львовского городского управления милиции Павел Герасим.

«Милиция Львова поднята по тревоге. Сотрудничаем с общественными организациями и формированиями, устанавливаем личности преступников. Сейчас работают следователи, эксперты, взрывотехники, которые осматривают место происшествия, устанавливают причину подрыва и пытаются собрать всю информацию по данных взрывах», - сообщил Герасим.

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Также начальник милиции города добавил, что сейчас эти случаи львовские правоохранители не связывают с событиями в Мукачево.

«В настоящее время мы не связываем эти случаи с ситуацией в Мукачево, мы работаем по данных случаях, проверяем и отрабатываем всех подозрительных лиц», - отметил начальник Львовского городского управления милиции.

В свою очередь во время брифинга городской председатель Львова Андрей Садовый на вопрос, с чем связывает городская власть сегодняшние события во Львове, ответил, что «исключительно с войной на востоке и попыткой врага дестабилизировать ситуацию».

«Сегодня во Львове два террористических акта. Много есть вопросов, с чем мы их связываем. Бесспорно, это агрессия России в Украину, а также элементы диверсионной работы. В области сегодня еще будет происходить соответствующее совещание. А сегодня на сессии выделим дополнительные средства на функционирование городского центра безопасности. Милиция работает, и я убежден, что мы очень быстро найдем преступников, которые это сделали», – отметил Садовый.

Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня утром с интервалом в час прогремели взрывы в двух участковых пунктах милиции Шевченковского района. В результате взрывов пострадали двое милиционеров, которые сейчас госпитализированы в тяжелом состоянии.

По основной версии, которая рассматривается следователями, взрывы являются диверсиями с целью дезорганизовать работу государственных органов и посеять панику среди мирного населения.

Министерство внутренних дел связывает взрывы в Львове с событиями в Мукачево Закарпатской области, где на выходных произошел конфликт со стрельбой между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.