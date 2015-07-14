Львовская милиция утверждает, что взрывы на участковых пунктах не связаны с событиями в Мукачево
В милиции Львова пока не связывают взрывы на участковых пунктах милиции в областном центре с ситуацией в Мукачево Закарпатской области, о чем ранее заявило Министерство внутренних дел.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время брифинга во Львовском городском совете начальник Львовского городского управления милиции Павел Герасим.
«Милиция Львова поднята по тревоге. Сотрудничаем с общественными организациями и формированиями, устанавливаем личности преступников. Сейчас работают следователи, эксперты, взрывотехники, которые осматривают место происшествия, устанавливают причину подрыва и пытаются собрать всю информацию по данных взрывах», - сообщил Герасим.
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Также начальник милиции города добавил, что сейчас эти случаи львовские правоохранители не связывают с событиями в Мукачево.
«В настоящее время мы не связываем эти случаи с ситуацией в Мукачево, мы работаем по данных случаях, проверяем и отрабатываем всех подозрительных лиц», - отметил начальник Львовского городского управления милиции.
В свою очередь во время брифинга городской председатель Львова Андрей Садовый на вопрос, с чем связывает городская власть сегодняшние события во Львове, ответил, что «исключительно с войной на востоке и попыткой врага дестабилизировать ситуацию».
«Сегодня во Львове два террористических акта. Много есть вопросов, с чем мы их связываем. Бесспорно, это агрессия России в Украину, а также элементы диверсионной работы. В области сегодня еще будет происходить соответствующее совещание. А сегодня на сессии выделим дополнительные средства на функционирование городского центра безопасности. Милиция работает, и я убежден, что мы очень быстро найдем преступников, которые это сделали», – отметил Садовый.
Как сообщал УНИАН, во Львове сегодня утром с интервалом в час прогремели взрывы в двух участковых пунктах милиции Шевченковского района. В результате взрывов пострадали двое милиционеров, которые сейчас госпитализированы в тяжелом состоянии.
По основной версии, которая рассматривается следователями, взрывы являются диверсиями с целью дезорганизовать работу государственных органов и посеять панику среди мирного населения.
Министерство внутренних дел связывает взрывы в Львове с событиями в Мукачево Закарпатской области, где на выходных произошел конфликт со стрельбой между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.