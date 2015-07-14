Лутковская инициировала введение спецмеханизма для перемещения осужденных из оккупированного Крыма на материковую Украину

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, соответствующее обращение Лутковская направила Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Элле Памфиловой.

Отмечается, что в начале февраля 2015 года, обсуждая вопрос отбывания наказания гражданами Украины на территории АР Крым, Памфилова сообщила о желании 22 осужденных отбывать дальнейшее наказание на территории материковой Украины. Учитывая то, что Крым является временно оккупированной территорией Украины и применение норм Европейской конвенции о передаче осужденных лиц невозможно в рамках одного государства, Лутковская для обеспечения права украинских граждан отбывать наказание на материковой территории Украины предложила разработать общий механизм передачи осужденных, применив так называемую практику ad hoc для решения указанного вопроса.

Читайте такжеУкраина собирается ликвидировать 18 тюрем

Предварительно указанный проект Меморандума было отправлено в Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру Украины для обработки и предоставления предложений.

Указанным проектом Меморандума предусмотрено, что Омбудсманы Украины и России будут выступать теми институтами, которые будут координировать и обеспечивать перемещение лиц, осужденных до незаконной оккупации АР Крым, по их желанию, на материковую часть Украины для дальнейшего отбывания наказания именно на территории материковой Украины.

«Для введения ad hoc механизма Стороны проводят необходимые консультации и переговоры с компетентными органами Украины и Российской Федерации в соответствии и определяют контактных лиц для обеспечения оперативной коммуникации, сбора информации, обработки способа перемещения лиц и их личных дел, решение других вопросов, связанных с перемещением», - цитирует пресс-служба Омбусмана статью 5 проекта Меморандума о введении ad hoc механизма.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о введении института капелланов в тюрьмах

Сейчас ожидаются комментарии и уточнения от Офиса омбудсмена РФ о возможности подписания указанного документа.

Как сообщалось, 8 июля, по инициативе Уполномоченного по правам человека Валерии Лутковской состоялась передача первых девяти украинских осужденных с неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области.