Из оккупированного Донбасса передали первую группу украинских осужденных

Сегодня, 8 июля, состоялась передача первых девяти украинских осужденных с неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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Передача осужденных осуществлялась с участием представителя уполномоченного по вопросам реализации национального превентивного механизма Юрия Белоусова, представителя уполномоченного по вопросам связей с общественностью Михаила Чаплиги и исполнительного директора Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов (УМСПЧ) Вадима Пивоварова.

«Благодаря настойчивости омбудсмана удалось организовать передачу первой группы украинских осужденных с неподконтрольной территории. Выражаем благодарность мониторинговой миссии ООН в Украине, руководству СБУ и ГПтСУ», - сказал Белоусов.