На Ивано-Франковщине пьяный мужчина с ножом напал на сотрудника ПриватБанка

Вчера, 9 июля, в одном из отделений ПриватБанка на Ивано-Франковщине пьяный мужчина с ножом напал на сотрудника банка.

Как сообщила пресс-служба банка, в конце рабочего дня в отделение ПриватБанка в городе Косов зашел мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, и потребовал оформить ему кредитный лимит на карту.

С учетом неадекватного поведения и состояния клиента персонал банка предложил ему обратиться на следующий день уже в трезвом виде. В ответ на замечания мужчина достал нож и нанес удар в район грудной клетки заместителю руководителя отделения Андрею Кицкаю. Его коллега, управляющий отделением Ярослав Крицкалюк, смог выбить нож у нападавшего, скрутить его и задержать до прибытия милиции.

Задержанным оказался 54-летний местный житель Иван К., который был передан следственно-оперативной группе Косовского РО УМВД.

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«Мы расцениваем это происшествие как покушение на убийство нашего сотрудника, который выжил только благодаря своевременной помощи со стороны коллег, – говорит руководитель Службы безопасности ПриватБанка Станислав Крижановский. – Сегодня мы ожидаем адекватной реакции правоохранительных органов по задержанию преступника и возбуждению уголовного производства по факту тяжкого преступления».

По данным Службы безопасности банка, пострадавший сотрудник банка с ранением грудной клетки и значительной кровопотерей был госпитализирован в Косовскую ЦРБ.

Сейчас состояние здоровья сотрудника удовлетворительное.