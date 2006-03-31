Украина уговорила Панаму

30 марта Украина завершила переговоры и подписала Протокол о взаимном доступе на рынки товаров и услуг с Республикой Панама в рамках вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

В сообщении отмечается, что подписание данного Протокола является завершением переговоров с 45 странами-членами ВТО.

Как сообщал УНИАН, 23 января т.г. заместитель министра экономики Валерий ПЯТНИЦКИЙ заявил, что Украина рассчитывает до конца первого квартала 2006 года завершить подписание двусторонних протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг, необходимых для вступления в ВТО.

Справка УНИАН. Двусторонние переговоры со странами-членами Рабочей группы по рассмотрению заявки Украины на вступление в ВТО были начаты в 1997 году.

На сегодня Украине осталось подписать еще с 4 – Киргизстаном, Китайским Тайпеем, Египтом та Австралией.