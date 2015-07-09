Стало известно имя владельца виллы на Трухановом острове (фото, видео)

Автомайдан заснял на видео этот дом с высоты птичьего полета. На видео можно увидеть машины, лодки, гаражи в здании, а сам дом выглядит как жилой, сообщает "Украинская правда".

Как сообщил Автомайдан, в городском "Земельном кадастре" Киева отмечается, что дом построен на двух участках под №124 и №125.

Землепользователем значится "физическое лицо" (№124) и корпорация "ЕЙ.ПИ.Файненсинг, ИНК." (№125).

Это компания-нерезидент, зарегистрированная в США, штате Колорадо в Колорадо Спргингс. Президентом компании указан Анатолий Писаренко. Охранники здания в неформальной беседе с представителями Автомайдана подтвердили, что в этом доме находится Писаренко, отметив, что сейчас его нет, а к нему можно обратиться в офис.

Согласно данным, указанным в решении Хозяйственного суда Киева от 12 декабря 2009 года, нежилое помещение площадью 206 квадратных метров – реабилитационный центр - на Трухановом острове компания Писаренко купила в 2002 году.

Из материалов дела также следует, что "Эй.Пи.Файненсинг, Инк", приобретя реабилитационный центр и взяв в пользование земельный участок, было решено осуществить реконструкцию и перестройку центра. В результате реконструкции и пристройки размер здания увеличился до 932,60 кв.м. Позже дом отнесли к нежилым зданиям.

Однако строительство не было согласовано, поэтому в том же судебном процессе компания требовала узаконивание новопостроенного здания. Суд удовлетворил это требование.

После переоборудования дома - 12 сентября 2009 года - Эй.Пи.Файненсинг, Инк сдала "имение" в аренду на два года ООО "Витал-Ойл", однако уже в декабре этого же года решение суда заставило компанию оплатить долг за аренду в размере 60 тысяч гривен (по 30 тысяч гривен за каждый месяц).

Соучредителями фирмы "Витал-Ойл" является тот самый Анатолий Писаренко и оффшорная компания POWERFILD INVESTMENT CO LIMITED, зарегистрированная на Кипре. В одном из интервью Писаренко хвастался, что одним из его бизнесов является выдача в лизинг самолетов. Созвучная компания Powerfield Investment Co. Limited, однако прописана в США, владеет одним из самолетов украинской авиакомпании "Хорс", что была прописана по адресу вул. Механизаторов, 10. Там же на то время были прописаны еще несколько компаний, которые по данным реестров, через одних и тех же лиц причастны к Писаренко.

В мае 2010 года Эй.Пи.Файненсинг заставила тот же Хозяйственный суд Киева суд изменить адрес здания на г. Киев, ул. Парковая дорога, 3, и заставила БТИ легализовать эти изменения.

В 2012 году Эй.Пи.Файненсинг по той же схеме пыталась увеличить размер застройки на Трухановом острове до 1098,8 кв.м и обязать БТИ легализовать эти изменения, однако Хозяйственный суд города Киева полностью отказался удовлетворить это заявление.