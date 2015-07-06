В России завершили расследование дела Савченко

В настоящее время материалы дела направлены в прокуратуру, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на сообщение пресс-службы Следственного комитета России.

Если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение, дело поступит на рассмотрение в суд.

Справка УНИАН. Савченко похитили боевики на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве в убийстве двух и более лиц и незаконном пересечении границы.

Читайте такжеЗащита Савченко получила юридические основания обратиться в ЕСПЧ - адвокат

21 мая ее адвокат Марк Фейгин заявил, что предварительное следствие завершено. Фейгин отметил, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пяти человек. Имеются в виду граждане, которые спаслись после обстрела российских корреспондентов под Луганском, сказал он.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста Савченко до 30 июня.

Московский городской суд 10 июня по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко еще на три месяца - до 30 сентября, всего до 15 месяцев содержания под стражей.

1 июля Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении срока ареста Савченко до 30 июня.