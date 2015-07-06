В МВД рассказали, когда патрульная полиция полностью заменит ГАИ Киева
16:17, 06 июля 2015Общество
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До конца недели ГАИ Киева полностью утратит свои функции и передаст их патрульной полиции.
4 июля в Киеве начала работать патрульная полиция / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе.
"ГАИ города Киева, если иногда их и видно в городе, это наше внутреннее перемещение. До конца недели ГАИ Киева теряет свою функцию и полностью передает ее патрульным", - сказала Згуладзе.
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Как сообщал УНИАН, 4 июля вечером в Киеве начала работать первая смена патрульной полиции.
Верховная Рада приняла Закон «О национальной полиции» 2 июля.
Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.
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