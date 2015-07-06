В МВД рассказали, когда патрульная полиция полностью заменит ГАИ Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе.

"ГАИ города Киева, если иногда их и видно в городе, это наше внутреннее перемещение. До конца недели ГАИ Киева теряет свою функцию и полностью передает ее патрульным", - сказала Згуладзе.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля вечером в Киеве начала работать первая смена патрульной полиции.

Верховная Рада приняла Закон «О национальной полиции» 2 июля.

Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел.