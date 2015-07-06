Аваков разогнал всех сотрудников ГАИ Донецкой области

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

"ГАИцид продолжается. К сожалению и большому счастью. Процесс очищения от взяточников и паразитирующих на горе людском предателей в погонах. На этот раз - Донецкая область. Мариуполь. Приказом министра сотрудники Департамента ГАИ Донецкой области освобождены от должностей и выведены за штат для проведения аттестации. Все 625 человек. С 7 июля", - сообщил Аваков.

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"Аттестация, учитывая степень напряженности в области, будет проходить форсировано, но тщательно и с участием полиграфологов и специалистов из Киева. Рассчитываем, что все взяточники, латентные враги Украины, прячущиеся от службы в трудное время, будут по итогам аттестации уволены. По итогам первой аттестации честные работники будут служить и готовиться к тестам и экзаменам в новый полицейский патруль", - добавил министр.

В субботу вечером, 4 июля, новые полицейские патрули вышли работать на улицы Киева.

Как сообщал УНИАН, патрульная полицейская служба создается в рамках реформирования органов внутренних дел.

Создание службы предусмотрено Законом «О Национальной полиции».