В Черкассах инспекторам ГАИ запретили "сидеть в кустах"

Об этом Пустовар сообщил на своей странице в Facebook.

Он написал, что в области кардинально меняется порядок и подходы к работе работников ГАИ.

«...Отныне основная функция работника ГАИ Черкасс – помощь водителю. Неважно, что случилось у водителя: сломалась машина, иногородний заблудился в городе или нужна медицинская помощь – это все первоочередные задачи сотрудника ГАИ. Я запретил сотрудникам ГАИ «сидеть в кустах» и безосновательно останавливать транспортные средства. Они должны двигаться по городу и следить за правопорядком. Жезлы у них никто забирать не будет, однако останавливать автомобили они смогут только в случае очевидного нарушения правил дорожного движения водителем», - отметил Пустовар.

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Также в Черкассах уже в конце июля вводится в действие система интерактивного обмена информацией, при помощи которой каждый гражданин будет иметь возможность передать в Госавтоинспекцию фотографии автомобилей правонарушителей или видео с видеорегистраторов с адресом мест совершения правонарушения. Эти данные будут отправлены на планшеты сотрудников ГАИ.

В случае, если правонарушитель будет находиться на месте совершения нарушения (например, парковка в неустановленном месте), на него составят административный протокол. В других случаях, в связи с законодательными ограничениями, с водителем-правонарушителем проведут профилактическую беседу. Этот сервис будет работать на официальном сайте областного управления ГАИ, сообщил Пустовар.

Как сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко, в области решили не ждать общегосударственной реформы ГАИ, а уже начали приучать инспекторов работать по-европейски. За основу взяли пилотные проекты, которые сейчас реализуются в Киевской и Одесской областях.