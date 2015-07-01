Уволенных сотрудников ГАИ Николаевщины на дорогах заменят бойцы спецподразделения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, они временно заменят уволенных работников ГАИ Николаевщины. Вместе с ними службу несут бойцы спецподразделения "Николаев" УМВД Украины в Николаевской области и несколько экипажей специального отряда ГАИ "Кобра".

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Решение о замене работников ГАИ бойцами спецподразделения принял министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщал УНИАН, перед этим Аваков расформировал Управление ГАИ Николаевской области. Более 300 работников этого подразделения выведены за штат. Они пройдут процесс переаттестации, после чего в случае отсутствия замечаний смогут продолжить службу в милиции.

По словам Авакова, смена руководства ГАИ Николаевщины, которая состоялась в мае после проверки бригадой центрального аппарата МВД, на ситуацию с взяточничеством на дорогах не повлияла. Поэтому было принято решение о расформировании подразделения ГАИ в Николаевской области.