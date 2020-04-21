В Днепре стены многоэтажки покрылись трещинами (видео)

Рядом стоит общежитие, который едва не ушло под землю в октябре прошлого года. Теперь люди опасаются, что любой ливень смоет уже их дом.

Огромные трещины в стенах, а ночью - громкий треск камней. В Днепре жители полусотни квартир уже год с опаской заходят в собственное жилье.

В частности из-за того, что неподалеку стоит общежитие, которое едва не ушло под землю в октябре прошлого года. Теперь люди опасаются, что любой ливень смоет уже их дом, говорится в сюжете ТСН.

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То, что дом, построенный более полувека назад, покрывается трещинами, заметили еще год назад. Вызвали специалистов, те установили маячки, которые подтвердили опасения.

Этот дом окружен строительными площадками со всех сторон, а под землей роют метро. Жители просят укрепить здание капитально. Но, по словам специалистов, во всем районе есть проблемы с грунтовыми водами.

Как сообщал УНИАН, 5 октября стало известно о провале грунта у здания общежития №2 Национального технического университета "Днепровская политехника", который расположен по проспекту Дмитрия Яворницкого в Соборном районе города Днепр. Спасатели установили, что на углу 5-этажного здания просело асфальтовое покрытие тротуара и образовался провал размером 3х2 метра и глубиной около 1,5 метров.