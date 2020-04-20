Минюст планирует отказаться от наказаний в виде ограничения свободы (видео)

Как отметил министр, зачем такое наказание существует и какова его цель, сейчас уже не совсем понятно.

В рамках второго этапа тюремной реформы в Украине будет введен новый вид наказания – пробациионный надзор.

Читайте такжеМинюст хочет "переселить" украинских заключенных в индивидуальные камерыОб этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, соответствующее видеообращение он опубликовал на странице в Facebook

«Мы вводим совершенно новый вид наказания – пробационный надзор. Пробационный надзор – это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации. Он несет определенные обязанности: например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за его передвижением будет следить электронный мониторинг. Ограничение свободы – это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его пределы. Зачем такое наказание существует и какова его цель, сейчас уже не совсем понятно. Соответственно, мы хотим, чтобы ограничение свободы было заменено упомянутым ранее пробационным наблюдением», – заявил Малюська.

По мнению министра, эффективность такого метода наказания преступников довольно высока, поскольку люди, которые проходят пробации уже сейчас, практически не совершают новых преступлений. 98% из них ресоциализируются.

Ранее УНИАН сообщал, что Минюст рассматривал возможность выпустить на свободу почти 900 заключенных из-за эпидемии COVID-19.