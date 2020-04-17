Шансов нет: Комаровский призвал на Пасху оставаться дома (видео)

Комаровский призывает людей поберечь себя и свои семьи на Пасху, а Бог услышит вас, где бы вы не были.

С приближением светлого праздника Пасхи в правительстве опасаются роста заболеваемости, потому что люди захотят пойти в церковь. Известный украинский врач Евгений Комаровский обратился к украинцам и попросил их оставаться на Пасху дома.

Свое обращение он записал на последнем опубликованном на YouTube видео.

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Медик в очередной раз подчеркнул, что не стоит рисковать своим здоровьем, а лучше в этот год потерпеть и никуда не пойти. По словам доктора, вы не можете знать, хватит ли вам места в больнице, если в тяжелом состоянии вы туда попадете.

"Я прекрасно понимаю, что если я заболею, то у меня нет никаких шансов, моя семья останется без меня", - сказал эксперт.

Комаровский призывает людей поберечь себя и свои семьи, а Бог услышит вас, где бы вы не были.

"Если вы заболеете, вы не повторите судьбу Христа – шансов на воскрешение у вас нет. Вам может не хватить места в больнице, и вы, скорее всего, будете лечиться за свой счет. Останьтесь дома! Сохраните себя для тех, кому дороги. Поберегите тех, кто дорог вам! Господь услышит вас, где бы вы не были!", - подытожил Комаровский.

Ранее УНИАН сообщал, что Комаровский рассказал, как не заразиться коронавирусом при тесном контакте с инфицированным.

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