Украина еще не достигла пика COVID-19, надо быть осторожными из-за Пасхи – совещание у Зеленского
Украина еще не достигла пика заболеваемости COVID-19, и надо быть осторожными из-за Пасхальных и майских праздников.
Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом.
Читайте такжеВ Одессе Пасхальное богослужение проведут на парковке с прихожанами в автомобилях
Согласно сообщению президентского офиса, Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными из-за Пасхальных и майских праздников.
«Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время», - отметил президент.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.