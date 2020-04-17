Украина еще не достигла пика COVID-19, надо быть осторожными из-за Пасхи – совещание у Зеленского

Президент подчеркнул, что карантин временный, но важнейший.

Украина еще не достигла пика заболеваемости COVID-19, и надо быть осторожными из-за Пасхальных и майских праздников.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом.

Читайте такжеВ Одессе Пасхальное богослужение проведут на парковке с прихожанами в автомобилях

Согласно сообщению президентского офиса, Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными из-за Пасхальных и майских праздников.

«Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.