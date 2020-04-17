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Украина еще не достигла пика COVID-19, надо быть осторожными из-за Пасхи – совещание у Зеленского

14:41, 17 апреля 2020
Общество
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Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое время, сказал Зеленский / Офис президента, Telegram

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом.

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Согласно сообщению президентского офиса, Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными из-за Пасхальных и майских праздников.

«Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин - временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения - это очень важно в такое сложное время», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

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