В Николаеве на Пасху закроют все церкви и кладбища

У нас есть большой риск распространения после пасхальных праздников коронавируса в Николаеве, пояснил мэр.

В Николаеве на Пасху все церкви будут закрыты, а в поминальные дни – кладбища.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает nikolaev24.

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«Мы приняли решение, что будем на время карантина закрывать кладбища для посетителей, кроме моментов, касающихся захоронений. Это необходимо для того, чтобы не было скопления людей. У нас есть большой риск распространения после пасхальных праздников коронавируса в Николаеве», – заявил Сенкевич.

На Пасху за соблюдением ограничений будут следить правоохранители, которые будут штрафовать как горожан, так и священников.

Как сообщал УНИАН, митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и митрополит Киевский, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвали верующих праздновать Пасху дома и не подвергать себя и близких опасности.