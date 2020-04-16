У заместителя председателя Ривненской ОГА обнаружили коронавирус

Чиновник в последнее время имел контакты с около 40 людьми.

У первого заместителя председателя Ривненской областной государственной администрации Сергея Подолина обнаружили COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Сегодня утром ПЦР-тест подтвердил у меня COVID-19. Хотя вчера быстрый тест инфицирования не показал. Проверялся, как одно из контактных лиц с ранее зафиксированными инфицированными. Иду на больничный. О круге моих контактов сообщил эпидемиологам. Их также будут проверять на COVID-19. В том числе коллег по Ривненской ОГА, с которыми имел личное взаимодействие», - написал Подолин.

Чиновник рассказал, что чувствует себя хорошо, температуры нет, только легкий кашель.

Сегодня утром на брифинге заместитель председателя Ривненской ОГА Игорь Тимошенко отметил, что Подолин последнее время имел контакты с около четырьмя десятками людей.

«С понедельника он не находился на работе, потому что имел плохое самочувствие. Быстрый тест дал отрицательный результат, однако были подозрения, поэтому сделали ПЦР-тест. Было около 40 контактных лиц, все они под наблюдением, пройдут тестирование быстрыми тестами. От того, какие будут результаты, зависит, как будет работать Ривненская ОГА. Режим может быть такой, как сейчас, или перейдут все на дистанционный режим работы», - подчеркнул Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, согласно информации Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 16 апреля в Ривненской области подтверждено 204 случая COVID-19.