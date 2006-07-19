ВТО оставит украинцев с вилами

Министр аграрной политики Украины Александр БАРАНОВСКИЙ считает, что «от вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) сельское хозяйство проиграет вчистую». Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Контракты».

«В отличие от металлургов и химии, от вступления Украины в ВТО сельское хозяйство проиграет вчистую», - заявил министр, добавив, что «сейчас на мировом рынке могут конкурировать разве что наши производители подсолнечника, рапса и сои».

А.БАРАНОВСКИЙ считает, что если Украина не увеличит государственные дотации на АПК до уровня стран Евросоюза, то «окончательно потеряет отрасль». По мнению министра, на указанные цели ежегодно необходимо 7 млрд. грн., а в текущем году сумма дотаций составляла 1,6 млрд. грн.

«И ничего страшного, если ради дотаций на АПК увеличивается дефицит Госбюджета», - отметил он, обосновав это тем, что «лет через десять развитые страны модернизируют сельское хозяйство, вообще откажутся от дотаций и потребуют этого от всех остальных». «Украинские фермеры, в таком случае, останутся с вилами», - подытожил министр.

Вместе с тем, А.БАРАНОВСКИЙ добавил, что «сейчас мы фактически вошли в ВТО, Украина почти открыла границы и от затягивания с формализацией статуса членства несет убытки».