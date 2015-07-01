Харьковская милиция проверяет сообщение о взрывах

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Харьковской области, о том, что в микрорайонах Павлово Поле и Алексеевка были слышны звуки, похожие на взрывы, в милицию ночью сообщили местные жители.

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Для проверки данной информации на места, указанные в сообщениях, выехали правоохранители. О результатах проверки общественности будет сообщено дополнительно.

В то же время источник в правоохранительных органах заявил, что информация о взрывах пока не подтверждается. По словам собеседника агентства, правоохранители не обнаружили никаких подозрительных элементов, которые можно было бы назвать частями боеприпаса или взрывного устройства. Информации о свидетелях и пострадавших нет.