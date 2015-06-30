Присоединение Крыма к России обжаловали в Конституционном суде РФ

"Сегодня в Конституционный суд РФ подана жалоба о проверке закона от 21 марта 2014 года "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь", — сказал представитель ОЗПП, передает "РИА Новости".

Представители ОЗПП попросили суд проверить, соответствует ли федеральный закон о включении Крыма и Севастополя в состав России двум положениям Конституции, сообщает Русская служба Би-би-си.

В частности, в основном законе говорится, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если же международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

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В ОЗПП считают, что с присоединением Крыма к России "произошло нарушение континуитета".

"Это ставит под сомнение непрерывность международных государственных обязательств РФ, легитимность нового конституционного строя России, возможность его стабильного существования, отсутствие в нем внутренних противоречий", — полагают заявители.

Стоит отметить, что КС РФ должен решить, принимать ли жалобу к рассмотрению, не позднее 3 месяцев с момента ее регистрации.

Ранее ОЗПП опубликовало памятку, в которой рекомендовало российским туристам въезжать на полуостров только с разрешения властей Украины и не приобретать на территории Крыма недвижимость.