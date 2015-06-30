Плотницкий: Савченко отпустили без документов, но с телефоном - BBC

Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин опубликовал на своем сайте сканы свидетельств лидера самопровозглашенной "ЛНР" Игоря Плотницкого из материалов уголовного дела против нее.

Согласно им, Игорь Плотницкий заявил, что после задержания сепаратисты отпустили Надежду Савченко из плена без документов, передает BBC Украина.

В протоколе допроса от 9 марта 2014 года, опубликованного адвокатом, говорится, что пророссийские боевики задержали Надежду Савченко 17 июня 2014 года и отпустили ее возле поселка Северное Луганской области в период с 19 по 23 июня.

Игорь Плотницкий утверждает, что поручил командиру одного из незаконных вооруженных формирований с позывными "КЭП" отпустить Надежду Савченко и отдать ей мобильный телефон с двумя сим-картами.

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Оригиналы предметов и документов, изъятых у Надежды Савченко, Игорь Плотницкий оставил у себя. Это паспорт, водительское удостоверение и офицерские документы.

Российские следователи обвиняют украинскую военнослужащую в пособничестве в убийстве двух российских журналистов в результате обстрелов. По официальной версии Следственного комитета РФ, украинка без документов под видом беженки пересекла границу России.

Сама Савченко отрицает все обвинения, заявляя, что была похищена вооруженными сторонниками самопровозглашенных республик, и позже ее незаконно переправили в Россию.