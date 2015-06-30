Адвокаты опубликовали материалы допроса "лидера ЛНР" Плотницкого по делу Савченко

Об этом Фейгин сообщил на своем сайте.

"Итак, мы обнародуем первый материал уголовного дела против Надежды Савченко. Это показания лидера непризнанной ЛНР Игоря Плотницкого. Его показания касаются непосредственно событий 17-го и 23-го июня 2014 года, момента плена Савченко и её якобы "добровольного освобождения" из батальона "Заря",- написал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, Савченко похитили боевики на Донбассе летом 2014 года, после чего ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

24 апреля этого года Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы.