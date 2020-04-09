МИД продолжит добиваться привлечения России к ответственности за сбитие самолета рейса MH17

В Нью-Йорке на закрытых консультациях Совета безопасности ООН участники заседания призвали РФ полностью взаимодействовать с официальным следствием в расследовании сбития самолета рейса MH17.

Министерство иностранных дел Украины продолжит добиваться привлечения Российской Федерации к ответственности за сбитие самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины в связи с обсуждением в Совете безопасности ООН вопрос расследования сбития самолета рейса МН17.

В частности, в Нью-Йорке по инициативе РФ Совет безопасности ООН провел закрытые консультации по началу судебных заседаний по делу о привлечении к ответственности первых четырех обвиняемых в сбитии самолета «Малайзийских авиалиний» рейса МН17.

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В этой связи позицию государств-участников совместной следственной группы (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) представила член Совета безопасности ООН Бельгия.

«Участники заседания предоставили полную поддержку независимому и беспристрастному процессу, который слушается окружным судом города Гаага. Было высказан призыв к России прекратить распространение дезинформации, выполнять резолюцию Совета безопасности ООН 2166, в полной мере сотрудничать со следствием и отвечать на запросы об оказании правовой помощи от совместной следственной группы», - говорится в заявлении.

В свою очередь следователи и прокуроры от Украины продолжат работу в совместной следственной группе с целью установления всех лиц, причастных к гибели 298 пассажиров и членов экипажа рейса MH17, включая и заказчиков этого преступления.

Также сказано, что «со своей стороны МИД Украины продолжит работу, направленную на привлечение Российской Федерации к ответственности за нарушение Конвенции о предотвращении финансирования терроризма, ведь именно благодаря российской поддержке, в частности поставке ПЗРК «Бук», и было совершено это чудовищное преступление».

«Верим, что справедливость будет установлена, а все виновные понесут адекватную ответственность», - подытожили в МИД.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), русский генерал Сергей Дубинский, российский террорист Олег Пулатов и украинский террорист Леонид Харченко.

9 марта в судебном комплексе «Схипхол» (пригород Амстердама) Окружной суд Гааги начал судебные заседания относительно первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета «Малайзийских авиалиний» рейса МН17 в июле 2014 года.