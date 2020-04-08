цей матеріал доступний українською

На Полтавщине сотрудникам "Укрзалізниці" выдали маски из бумажных салфеток (фото)

12:55, 08 апреля 2020
Общество
735 0
Сотрудникам УЗ выдали непригодные к использованию самодельные маски / obozrevatel.com

Сотрудникам локомотивного депо «Укрзалізниці» в Полтавской области вместо настоящих медицинских масок выдали самодельные – из бумажных полотенец и канцелярских резинок.

Читайте такжеNewsweek: Хирургические и хлопковые маски не останавливают коронавирус, если больной кашляет

Как сообщает OBOZREVATEL, снимки изделий предоставил журналистам один из сотрудников. По его словам, «маски» ему и его коллегам выдали утром.

obozrevatel.com

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал поставку в Украину еще 50 миллионов медицинских масок.

Президент отметил, что в течение этой недели ожидается прибытие в Украину более 7 самолетов из Китая и Южной Кореи.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter