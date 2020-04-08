На Полтавщине сотрудникам "Укрзалізниці" выдали маски из бумажных салфеток (фото)

«Маски» сотрудника локомотивного депо УЗ выдали утром.

Сотрудникам локомотивного депо «Укрзалізниці» в Полтавской области вместо настоящих медицинских масок выдали самодельные – из бумажных полотенец и канцелярских резинок.

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Как сообщает OBOZREVATEL, снимки изделий предоставил журналистам один из сотрудников. По его словам, «маски» ему и его коллегам выдали утром.

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал поставку в Украину еще 50 миллионов медицинских масок.

Президент отметил, что в течение этой недели ожидается прибытие в Украину более 7 самолетов из Китая и Южной Кореи.

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