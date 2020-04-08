На Полтавщине сотрудникам "Укрзалізниці" выдали маски из бумажных салфеток (фото)
12:55, 08 апреля 2020Общество
735 0
«Маски» сотрудника локомотивного депо УЗ выдали утром.
Сотрудникам УЗ выдали непригодные к использованию самодельные маски / obozrevatel.com
Сотрудникам локомотивного депо «Укрзалізниці» в Полтавской области вместо настоящих медицинских масок выдали самодельные – из бумажных полотенец и канцелярских резинок.
Читайте такжеNewsweek: Хирургические и хлопковые маски не останавливают коронавирус, если больной кашляет
Как сообщает OBOZREVATEL, снимки изделий предоставил журналистам один из сотрудников. По его словам, «маски» ему и его коллегам выдали утром.
obozrevatel.com
Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал поставку в Украину еще 50 миллионов медицинских масок.
Президент отметил, что в течение этой недели ожидается прибытие в Украину более 7 самолетов из Китая и Южной Кореи.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter