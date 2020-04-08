Пятый день пожара в Зоне отчуждения: в ГСЧС сообщают о "допустимом" уровне радиации

К тушению привлечены три самолета и три вертолета.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС по состоянию на утро 8 апреля наблюдалось горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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«В Котовском лесничестве Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается горение травяного настила в 7, 8, 9, 10, 11, 16 и 17 кварталах между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 06:10 пожар травяного настила и лесной подстилки вблизи села Рудня Осошня Котовского лесничества ликвидирован на площади 4 га.

Также в ГСЧС указывают, что всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 274 человек и 74 единицы техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,021 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч., на КДП Дитятки 0,01 мР/ч. при контрольно допустимом уровне до 0,02 мР/ч.).

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га.