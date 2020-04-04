Украинские медики вылетели в итальянский регион Марке для оказания помощи местным врачам (фоторепортаж)

Через несколько дней Украина направит в Италию гуманитарную помощь - специальный груз дезинфекторов, а также вертолет-реанимацию.

В итальянский регион Марке для предоставления помощи местным медикам в лечении инфицированных коронавирусом вылетели 20 украинских медиков.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, медиков провожали министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения Максим Степанов.

«Сегодня мы отправляем в регион Марке 20 украинских медиков. Для нас это важный шаг, правильно помогать друзьям в трудные времена. Это проявление солидарности и конкретной помощи. В Италии работают много украинцев, по неофициальным данным, около 100 из них находятся в реанимации. Помогая Италии, мы поможем себе. И очень важно - украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса», - сказал Аваков.

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Он также отметил, что через два дня в Италию будет направлена гуманитарная помощь: «Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок, можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам. Мы рассчитываем, что эти миссии продлятся две недели, наши медики вернутся, пройдут все процедуры безопасности и будут передавать опыт», - добавил Аваков.

В свою очередь Степанов отметил, что медики, отбывающие в Италию, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

«Мы будем постоянно держать связь с нашими врачами в Италии, чтобы все наработки, имеющиеся в лечении этой болезни, мы могли использовать в Украине. В Италию полетели инфекционисты, реаниматологи, хирурги, анестезиологи, эндокринологи, невропатологи и медицинские сестры, то есть все те, кто занимается лечением этой болезни (COVID-19)», - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике. Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона - проживание и питание.

Медики будут находиться в Италии две недели, а после возвращения в Украину будут находиться на двухнедельной обсервации.