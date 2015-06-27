Киностудии Довженко для выхода из кризиса необходимо более 130 млн грн - Кириленко

Об этом заявил министр культуры Вячеслав Кириленко в ходе заседания коллегии ведомства, пишет Левый Берег.

По словам министра, поступлений от аренды на национальных киностудиях будет недостаточно, чтобы поддерживать их деятельность на должном уровне.

"100% поступлений от аренды на национальных киностудиях будут оставаться в спецфонде киностудии, и могут направляться на их развитие, на их дела, их проекты, и таким образом использоваться для поддержки деятельности Национальной киностудии Довженко,Национального центра Довженко, национальной "Кинематеки" и "Укркинохроники". Хотя, даже и эти 100% от аренды, они не решат там вопрос, потому что Национальная киностудия Довженко, по наименьшим прикидкам, требует для выхода из кризиса от 130 млн гривен", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН ранее, министр культуры подчеркнул, что именно сейчас интерес к украинскому кино и культуре в целом очень высок, на фоне агрессии со стороны России. Сейчас в Украине сложились уникальные условия для того, чтобы начать восстановление полноценного национального кинопроизводства.