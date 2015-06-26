Крымчане с аттестатами РФ не смогут поступить в украинские вузы

Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун, передает "Крым.Реалии".

Она подчеркнула, что в этом году ситуация отличается от прошлогодней. Тогда Министерство образования Украины меняло крымчанам, пожелавшим учиться в украинских высших учебных заведениях, российские аттестаты на украинские.

Но в 2015 году для поступления в украинский университет выпускники школ оккупированного Крыма должны были зарегистрироваться в одной из школ на территории Украины, экстерном (заочно) закончить ее и сдать экзамены, отметила Совсун.

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«В прошлом году мы осуществляли процедуру замены аттестатов, которые были там выданы, на украинские. И аттестаты, и дипломы о высшем образовании. Но в прошлом ситуация была несколько иной. В прошлом году выпуск состоялся буквально через два месяца после того, как произошла оккупация», – сказала она.

Первый замминистра образования и науки напомнила, что документы об образовании, выданные в Крыму, являются недействительными в Украине и большинстве государств мира.

По ее словам, такой же порядок приема в высшие учебные заведения распространяется и на выпускников школ на территории неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.