"Всеукраинская школа онлайн" будет доступна для школьников из Крыма и ОРДЛО

Дети с временно оккупированных территорий смогут смотреть записи уроков на официальных сайтах Министерства образования и науки в Facebook и YouTube, в эфире телеканала «Дом» и украинских каналов, которые являются партнерами этого образовательного проекта.

Школьники с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя смогут посмотреть видеоуроки, созданные в рамках образовательной инициативы президента Владимира Зеленского «Всеукраинская школа онлайн», в эфире телеканала «Дом».

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, жители оккупированного полуострова, имеющие доступ к телевидению через спутниковое оборудование, также смогут смотреть видеоуроки в эфире UA: Перший и других каналов - партнеров проекта, которые входят в их спутниковый пакет.

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Кроме того, дети с временно оккупированных территорий смогут смотреть записи уроков на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Украине стартует образовательный проект «Всеукраинская школа онлайн». Проект обеспечит доступ к дистанционному образованию для всех украинских школьников с 5-го по 11-й класс на время карантина.

В рамках проекта 40 педагогов из Киева фактически станут учителями для всей Украины. Сейчас ежедневно проходят съемки уроков по сбалансированной школьной программе, которую разработало МОН совместно с учителями.

Преподаваться будут следующие предметы: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология.