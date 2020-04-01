Надбавки к пенсиям, онлайн-школа и новый этап медреформы: какие изменения ждут украинцев в апреле (видео)

Апрель 2020 года Украина проведет на карантине из-за пандемии коронавируса. Именно с этим связано большинство изменений, которые ожидают украинцев в этом месяце.

В Украине в апреле 2020 года произойдет несколько существенных изменений – пенсионеры получат дополнительные выплаты, роженицы смогут пользоваться услугами родильных домов бесплатно, а также заработает Всеукраинская школа онлайн.

С 1 апреля пенсионеры, которые получают менее 5 тысяч гривен, получат единовременную доплату в 1 тысячу гривен.

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Дополнительные "карантинные" выплаты обещают и другим получателям соцпомощи.

Кроме того, с 1 апреля увеличивается пенсионный возраст для женщин. В 2020 году он составит 59 лет и 6 месяцев.

С 1 апреля должна заработать Программа медицинских гарантий, в пределах которой роды станут бесплатными. На каждую роженицу (роды, кесарево сечение, лекарства, палата и прочее) будет выделено 8,5 тыс. гривен.

Также с апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн. 40 педагогов из Киева на период карантина станут учителями для всей Украины. Учиться онлайн школьники смогут через Facebook и YouTube, уроки также будут транслировать украинские телеканалы.

С 1 апреля транспорт Киева переходит на единый электронный билет Kyiv Smart Card для оплаты проезда.

24 апреля в Украине должен закончиться карантин. Однако в правительстве предполагают, что его могут продлить.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавирус принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта, который позже был продлен до 24 апреля.

В Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.