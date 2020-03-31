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В центре Львова установили гигантскую маску (фото)

18:04, 31 марта 2020
Общество
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Огромная медицинская маска во Львове / Фото: УНИАН

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Инсталляция появилась в сквере "На валах". 

Маска на самом деле плоская. Она распечатана и наклеена на фанеру. Однако, благодаря правильному ракурсу и игре света и теней, маска выглядит объемной.

Над инсталляцией размещена надпись: "Я - маска. Одягність мене, будь ласка".

Как сообщал УНИАН, во Львове массово тестируют на коронавирус водителей трамваев, троллейбусов и автобусов, работников соцслужб - всех, кто контактирует с людьми.

Ранее во Львовской области впервые зафиксировали факт выздоровления от коронавирусной болезни.

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