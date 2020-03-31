В центре Львова установили гигантскую маску (фото)
18:04, 31 марта 2020Общество
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В центре Львова появилась огромная медицинская маска, которая напоминает о необходимости защиты во время пандемии коронавируса.
Огромная медицинская маска во Львове / Фото: УНИАН
В центре Львова установили гигантскую медицинскую маску.
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Инсталляция появилась в сквере "На валах".
Маска на самом деле плоская. Она распечатана и наклеена на фанеру. Однако, благодаря правильному ракурсу и игре света и теней, маска выглядит объемной.
Над инсталляцией размещена надпись: "Я - маска. Одягність мене, будь ласка".
Как сообщал УНИАН, во Львове массово тестируют на коронавирус водителей трамваев, троллейбусов и автобусов, работников соцслужб - всех, кто контактирует с людьми.
Ранее во Львовской области впервые зафиксировали факт выздоровления от коронавирусной болезни.
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