В Португалии арестовали троих иммиграционных офицеров по подозрению в убийстве украинца - СМИ

Украинский гражданин умер 12 марта в Центре временного содержания в аэропорту Лиссабона.

В Португалии арестовали троих офицеров иммиграционно-пограничной службы по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Украины.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на португальскую полицию. Как отмечается, украинец пытался нелегально попасть в Португалию, прибыв 10 марта в Лиссабон.

В полиции заявили, что вероятное преступление было совершено в Центре временного содержания в аэропорту Лиссабона.

Сообщается, что украинец умер 12 марта после того, как "вероятно, устроил некоторый беспорядок" в Центре задержания. Португальские правоохранители считают, что за смерть украинца ответственны трое сотрудников иммиграционно-пограничной службы, которые были задержаны по подозрению в убийстве.

В то же время, директор и заместитель директора иммиграционно-пограничной службы приостановили исполнение своих обязанностей в результате инцидента.

Министр внутренних дел Португалии заявил, что по приказу правительства проводится расследование обстоятельств смерти украинца.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Министерство иностранных дел заявило, что полиция Португалии расследует смерть украинца в аэропорту Лиссабона. Сначала сообщалось, что украинец умер от приступа эпилепсии, но позже португальские СМИ заявили о возможной насильственной смерти.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко в комментарии УНИАН сказал, что 29 марта один из местных телеканалов показал сюжет, в котором говорилось, что смерть украинца была, возможно, насильственной. "В этой связи сразу 29 марта Посольство Украины обратилось в Генеральную прокуратуру Португалии и досудебную полицию города Лиссабон, которые возбудили уголовное расследование в связи с этой информацией", - заявил Коваленко.

Он уточнил, что возбуждено уголовное дело, а посольство постоянно находится на связи с родственниками умершего и оказывает содействие в поиске адвоката и других вопросах. Консулы следят, чтобы все уголовно-процессуальные действия были выполнены.

Полиция изъяла все материалы видеонаблюдения и проводит проверку.