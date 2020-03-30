Офис генпрокурора передаст помещения НАПУ на нужды противодействия коронавирусу

Работники Офиса также перечислят свой однодневный заработок.

Офис генерального прокурора передаст здание Национальной академии прокуратуры на нужды противодействия распространению коронавируса.

Такое решение принято на совещании у генерального прокурора Ирины Венедиктовой, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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«Мы предложили Киевской городской государственной администрации, при необходимости, использовать помещения Национальной академии прокуратуры Украины для нужд противодействия COVID-19. В то же время сейчас мы мобилизуем прокуроров для предотвращения преступлений и наказания за злоупотребления на эпидемии», - подчеркнула Венедиктова.

Также, по ее словам, работники Офиса генпрокурора перечислят часть своей заработной платы на противодействие по распространению коронавирусной инфекции. «Все работники (Офиса генерального прокурора - УНИАН) могут сейчас добровольно передать свой однодневный заработок в поддержку медиков и больных, на закупку необходимого оборудования. Мы перечислим этот финансовый ресурс штабам Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей», - отметила она.

Также участники совещания обсудили дополнительные шаги, которые предпримет прокуратура для обеспечения правопорядка в условиях чрезвычайной ситуации, выявления контрафактных лекарств и средств, противодействия вывозу продукции медицинского назначения и тому подобное.

Напоминается, что в Офисе генпрокурора создан координационный штаб для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он контролирует проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в органах прокуратуры и оптимизирует работу Офиса, региональных и местных прокуратур в условиях карантина.

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