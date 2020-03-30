В Сумах из-за отказа надеть маску в супермаркете на мужчину составили протокол

Ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн.

В Сумах сотрудники патрульной полиции составили административный прокол за нарушение карантина на мужчину, который отказался надевать средство индивидуальной защиты органов дыхания в супермаркете.

Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.

По его информации, происшествие случилось 29 марта.

«В супермаркете один из покупателей отказывался надевать защитную маску, а на замечания охранников не реагировал, пытаясь попасть без нее в торговый зал. Охранники вызвали полицию. Патрульные составили на мужчину протокол по ст. 44-3 КоАП, что влечет за собой наложение штрафа в размере от 17 до 34 тыс. грн», - рассказал Сологуб.

Он уточнил, что протокол патрульные составили за нарушение правил поведения во время карантина, которые 28 марта принял исполнительный комитет Сумского городского совета.

Между тем, нарушителей карантина в целом на Сумщине уже оштрафовали на общую сумму более 100 тыс. грн.

Об этом сегодня, 30 марта, во время брифинга сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

«На сегодняшний день работниками полиции составлено 76 протоколов об административных правонарушениях. По пяти из них судами уже приняты решения об административных взысканиях. Общая сумма штрафов по указанным решениям составляет 102 тысячи гривен. Остальные протоколы находятся на рассмотрении в суде», - рассказал чиновник.

При этом он подчеркнул, что с другими нарушителями карантина работники полиции проводят пока профилактическую и разъяснительную работу.

«Но, если в дальнейшем не будет ответственности за свое здоровье, за здоровье их близких, за здоровье других граждан, полиция вынуждена будет действовать более решительно, согласно закону», - подчеркнул Грищенко.

Как сообщал УНИАН, исполнительный комитет городского совета 28 марта утвердил правила поведения на улицах и в общественных местах населенных пунктов Сумской городской ОТГ во время карантина.

Согласно принятому решению, на период с 28 марта и до момента окончания карантина в Украине на территории Сумской городской ОТГ запрещено: покидать место жительства без надобности; выходить из помещений без средств индивидуальной защиты органов дыхания; пользоваться детскими и спортивными площадками; находиться на улицах группами более двух человек и пр. Также при выходе на улицу каждый человек должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Правила являются обязательными для исполнения. За их нарушение лица будут привлечены в установленном законодательством порядке к административной ответственности по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.