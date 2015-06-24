Луцкий горсовет решил переименовать часть проспекта Победы

Депутаты Луцкого городского совета приняли решение о переименовании проспекта в честь Героя Украины Василия Мойсея, который погиб на Майдане во время Революции достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты горсовета приняли сегодня на сессии.

В частности, решением «Об увековечении памяти Героя Украины Василия Мойсея» предполагается переименование части проспекта Победы в проспект Василия Мойсея. Депутаты предложили переименовать ту часть проспекта, где нет жилых домов, только административные здания, поэтому расходы, связанные с переименованием, не коснутся жителей города.

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По словам секретаря городского совета Сергея Григоренко, это будет компромиссное решение, которое не оскорбит чувств пожилых людей, победивших фашизм, поскольку часть проспекта от исторического факультета Восточно-Европейского национального университета и до путепровода через железнодорожные пути, как и раньше, будет иметь название Победы. Соответствующие информационные стенды и таблички должны установить до 1 августа.

Справка УНИАН. Герой Украины, житель Луцка Василий Мойсей погиб во время событий на Евромайдане и был похоронен в феврале 2014 года на Мемориальном комплексе «Вечная Слава» на проспекте Победы в Луцке.