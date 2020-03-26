В Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у полицейского и священника

Состояние полицейского – средней тяжести, а священника – улучшается.

В Ивано-Франковской области диагностировали коронавирус у полицейского и священника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на онлайн-совещании в облгосадминистрации по поводу ситуации с коронавирусом сообщил исполняющий обязанности главного санитарного врача Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

По его словам, у одного из полицейских диагноз подтвердился.

«У одного из полицейских, из числа общавшихся с умершей от коронавируса жительницей города, лабораторно подтвержден COVID-19. Его состояние - средней тяжести. Круг общения также известен. Проводится дезинфекция помещения, где находился полицейский», - сказал он.

По словам Савчука, у полицейской, которая была вместе с ним, коронавирус не обнаружили.

Чиновник также сообщил о подтверждении диагноза COVID-19 у священника.

«Также есть лабораторное подтверждение диагноза COVID-19 у священника из Надворнянского района. Но у него наблюдается улучшение состояния, проводится лечение, терапия дает положительные результаты. В последние дни он не проводил богослужения, но участвовал в небольшом шествии», - уточнил санврач области.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице от коронавируса скончалась 56-летняя женщина.