В Харькове ищут 10 человек, которые отказались соблюдать самоизоляцию

Медицинские ведомства тесно сотрудничают с правоохранителями.

В Харькове правоохранители ищут 10 человек, которые предоставили о себе неверные данные и фактически отказались придерживаться требований самоизоляции.

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Об этом в эфире "UA:Харків" сообщила главный санитарный врач области Любовь Махота

"10 человек на сегодняшний день находятся в розыске. Мы тесно сотрудничаем с Национальной полицией... Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции. Но есть случаи, когда они указывают несуществующие телефонные номера, есть случаи, когда был указан адрес, а квартира была продана 5 лет тому. Где фактически находится это лицо, которое должно было находиться на самоизоляции, мы не знаем", - рассказала Махота.

Напомним, на Харьковщине 21 марта решили ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с выявленным случаем инфицирования COVID-19 местной жительницы.

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