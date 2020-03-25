Суд продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля

Сегодня суд объявил соответствующее решение по ходатайству прокуратуры.

Шевченковский районный суд Киева продлил до 29 июля срок досудебного следствия по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Евгения Закревская.

"Ходатайство прокуратуры удовлетворили. Срок следствия по делу Кати по подозрению Мангера и Левина продлили до 29.07.2020", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что судебное заседание по этому вопросу началось еще вчера, 24 марта. Адвокаты подозреваемых пытались заявить отвод судье и прокурору, однако им это не удалось.

Вчера суд удалился в совещательную комнату, а сегодня огласил решение по ходатайству прокуратуры.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

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6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

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Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года в Бургасе (Республика Болгария) правоохранители задержали Левина, который находился в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева принял решение арестовать Левина до 2 апреля.