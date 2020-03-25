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Суд продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля

15:34, 25 марта 2020
Общество
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Следствие по делу Гадзюк продолжили / фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Евгения Закревская.

"Ходатайство прокуратуры удовлетворили. Срок следствия по делу Кати по подозрению Мангера и Левина продлили до 29.07.2020", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что судебное заседание по этому вопросу началось еще вчера, 24 марта. Адвокаты подозреваемых пытались заявить отвод судье и прокурору, однако им это не удалось.

Вчера суд удалился в совещательную комнату, а сегодня огласил решение по ходатайству прокуратуры.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

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6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

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Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 года в Бургасе (Республика Болгария) правоохранители задержали Левина, который находился в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева принял решение арестовать Левина до 2 апреля.

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