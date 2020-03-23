"Отправьте за нами президентский борт": украинцы застряли в Доминикане и требуют вернуть их домой (видео)

Более 100 украинских туристов не могут вернуться в Украину.

Граждане Украины, которые не могут вернуться в Украину из Доминиканской республики в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, требуют отправить за ними президентский борт.

Соответствующую идею двое молодых людей озвучили в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, опубликованному в Instagram.

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По их словам, в Доминикане, кроме них, находятся еще 129 туристов из Украины, которые уже несколько дней не знают, как им вернуться домой.

"У нас есть одна гениальная идея – если вы не можете найти рейс или чартерный самолет, который сможет нас забрать, отправьте за нами свой президентский борт. В начале своего срока вы обещали, что все государственное имущество станет доступным для общественности. Выполните это обещание", – говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украину вернулись более 15 тыс. граждан, у одного из них обнаружили положительный результат на коронавирус.

В Украине количество случаев заболевания COVID-19 выросло на 10 и по состоянию на вечер 22 марта составляло 73 человека.