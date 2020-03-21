Шмыгаль допустил возможность объявления чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах

20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что режим чрезвычайной ситуации нужно будет объявлять в других регионах, кроме тех, где он уже введен.

Об этом пишет УП.

"Мы сегодня приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех регионах Украины. В общем, в 6 уже введен. Очевидно, завтра придется ввести еще. Потому что сегодня и Львов, и Харьков присоединились, к сожалению, к печальной статистики", - заявил Шмыгаль.

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20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

До этого он был объявлен в трех областях: в Киевской, Черновицкой и Житомирской.

Также 20 марта во Львове и Харькове подтвердили первый случай заболевания COVID-19.

По состоянию на вечер 20 марта в Украине зарегистрировано 41 случай заболевания Covid-19, три из них – летальные.