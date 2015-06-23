Переселенцы провели митинг на Майдане против действующей пропускной системы на Донбассе

Об этом сообщает Радіо Свобода.

Новый «Временный порядок пересечения линии разграничения», который должен был упростить передвижение простых украинцев в зоне АТО, на самом деле ограничил и без того урезанные войной права граждан Украины, жителей Донецкой и Луганской областей, говорят организаторы митинга. В первую очередь общественных активистов возмущает пункт 1.6 данного документа, который полностью запрещает автобусное сообщение между оккупированной территорией и другими регионами Украины.

По словам переселенцев, это не только полностью исключает выезд из контролируемой сепаратистами зоне тех людей, которые не имеют собственного автотранспорта, но и лишает возможности их родственников из освобожденной территории передать туда помощь.

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Усложнение условий пересечения также только порождает лишнюю коррупцию на блокпостах, уверены представители волонтерских и правозащитных организаций.

«Эта система ограничивает права около 10% населения Украины, и в первую очередь простых граждан и волонтеров, которые не могут помогать тем, кто остался в беде, – уверен Александр Горбатко, координатор инициативы «Донбасс СОС». – И это не решило ни одной проблемы безопасности страны, поскольку все проблемы передвижения легко решаются с помощью взяток, даже сепаратисты спокойно въезжают на территорию Украины с России».

Правозащитников возмущает, что Служба безопасности Украины проигнорировала их рекомендации относительно упрощения порядка пересечения линии разграничения, которые были предоставлены СБУ на совместных заседаниях рабочих групп.

«Вместо упрощения системы получили полную блокаду, то есть разделения страны. Это и есть сепаратизм, который навязывается лестничные страны не только сепаратистами «ДНР» и «ЛНР», но и официальной украинской властью», – говорят участники митинга.

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«Сегрегация убивает не меньше «градов», «Блокада – это измена», «Не закрывайте двери перед украинцами» – такие лозунги были на плакатах митингующих.

В конце акции участники написали коллективное видеообращение к президенту Украины, которого прямо обвиняли в том, что, по мнению демонстрантов, именно он лично был инициатором дополнительных ограничений в новом «Порядке пересечения».

Как сообщал УНИАН, вступил в силу новый порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе.

Теперь получить разрешение на пересечение линии соприкосновения станет проще. Кроме того, появилась возможность покинуть оккупированную территорию без разрешения в случае угрозы жизни и здоровью. Урегулирован пересечение линии соприкосновения детьми и несовершеннолетними без паспорта.

Важным нововведением является возможность пересечения линии соприкосновения без разрешения в случае угрозы жизни и здоровью.