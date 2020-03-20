В Тернополе оштрафуют женщину за торговлю защитными масками на улице

Маски для продажи предоставил женщине мужчина, с которым она познакомилась в соцсети.

В Тернополе полицейские составили административный протокол на местную жительницу, которая продавала на улице защитные маски.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера во время проверки соблюдения карантинных мероприятий участковые офицеры городской полиции обнаружили женщину, которая возле супермаркета продавала защитные маски. За одну она просила 90 грн.

26-летняя женщина объяснила, что маски ей предоставил для продажи мужчина, с которым она познакомилась в соцсети Facebook. За 5 часов работы ей пообещали заплатить 250 грн. У нее изъяли 36 средств индивидуальной защиты.

В отношении женщины полицейские составили протокол по части 2 статьи 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях (торговля с рук в неустановленных местах).