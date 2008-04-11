Ощадбанк за первый квартал увеличил чистую прибыль почти в полтора раза

ОАО «Ощадбанк» по итогам первого квартала 2008 года увеличило чистую прибыль почти в полтора раза - до 86 млн. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Согласно предоставленной информации, по результатам деятельности за январь-март операционный доход банка составил 479 млн. грн., что на 56% превышает уровень соответствующего периода 2007 года, чистый процентный доход - 293 млн. грн. или на 68% больше, чистый комиссионный доход - 141 млн. грн. или на 35% больше.

Чистые активы банка с начала года увеличились на 2,15% - до 19,7 млрд. грн., сумма предоставленных кредитов возросла на 16,85% - до 10,4 млрд. грн. (в том числе кредиты, предоставленные субъектам хозяйствования, составили 4,6 млрд. грн., населению - 5,8 млрд. грн.).

Сумма привлеченных банком средств за первый квартал увеличилась на 1,9% - до 14 млрд. грн., в т.ч. привлеченные средства от физических лиц составили 11,8 млрд. грн.

На 1 апреля объем госбумаг и долговых ценных бумаг, которые рефинансируются или эмитированы Национальным банком Украины, в портфеле банка составил 2,1 млрд. грн. или почти 11% чистых активов банка.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество “Государственный сберегательный банк Украины” (ОАО “Ощадбанк”) зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года.

Чистая прибыль ОАО “Ощадбанк” по итогам 2007 года составила 207,181 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.