Выдающаяся поэтесса современности Лина Костенко сегодня празднует 90-летие

Писательница является одним из выдающихся мастеров украинской поэзии и непререкаемым моральным авторитетом для многих украинцев.

Сегодня, 19 марта, свой день рождения празднует одна из самых известных украинских писательниц современности Лина Костенко. Гениальной поэтессе исполняется 90 лет.

Родилась она 19 марта 1930 года в городе Ржищев Киевской области. Родители будущей поэтессы были учителями и с ранних лет прививали ребенку высокие моральные, этические и эстетические вкусы, подавали литературные, фольклорные и исторические образцы для подражания.

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Лина Костенко является автором более 15-ти поэтических сборников ("Паруса", "Путешествия сердца", "Над берегами вечной реки", "Сад нетающих скульптур", "Река Гераклита"), романа "Записки украинского сумасшедшего". За исторический роман в стихах "Маруся Чурай" она была удостоена Государственной премии им. Т.Г. Шевченко. А еще она – почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.

Лина Костенко является непререкаемым моральным авторитетом для многих украинцев, ведь не запятнала себя компромиссами ни с какой властью. У нее всегда хватало смелости смотреть правде в глаза и говорить категорическое "нет" подлости, лжи и предательству.

Поэтесса никогда не боялась высказывать свою гражданскую позицию. В частности, в 1966 году во время львовского судилища над братьями Горинями писательница бросила им цветы. Позже написала письмо в защиту Вячеслава Чорновила в ответ на клевету на него в газете "Литературная Украина". После этого она почти 10 лет писала "в ящик", расплачиваясь за собственную принципиальность. Тогдашняя власть, поняв, что ее "не приручить", лишила права печатать произведения. Но это не сломило поэтессу.

В 2005 году Лина Костенко, как известно, отказалась от звания Героя Украины со словами "Политической бижутерии не ношу!".

В то же время после вторжения России на территорию Украины, в 2015 году, писательница присоединилась к гуманитарной акции "Второй фронт АТО". Лина Костенко передала на фронт несколько сборников своих стихов с пожеланиями и словами поддержки.

В настоящее время Лина Васильевна предпочитает молчать, а с поклонниками говорят ее произведения. Молчание Лины Костенко является чрезвычайно красноречивым в то время, когда пространство невероятно замусорено пустой болтовней. Никакие искушения вызвать у нее соответствующую реакцию по поводу чего-то или кого-то – бесполезные. И это гордое молчание тоже является позицией.